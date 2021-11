Pepe plaude alla riapertura del Centro Vaccinale di Nereto: “La Asl ha dato risposte alle esigenze del territorio”

TERAMO – Dopo oltre un anno, martedì 23 novembre riaprirà il Centro Vaccinale di Nereto. “E’ una notizia positiva per l’intero territorio vibratiano – dichiara il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe – e ci tengo a ringraziare, per la risoluzione del problema, il Direttore Generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, il Direttore del Servizio Igiene Antonio Santone e il Direttore del Distretto Giandomenico Pinto”.

“Il Centro Vaccinale a Nereto è strategico e baricentrico rispetto all’intero territorio della Val Vibrata e garantisce la migliore soluzione, in termini logistici, per la popolazione di questa area, una considerazione non da poco in un momento storico in cui, la fase di emergenza pandemica, ha reso sempre più essenziali e necessari i servizi sul territorio. Dopo la chiusura temporanea del Centro Vaccinale mi sono immediatamente attivato, assieme ai sindaci e agli amministratori del comprensorio, per stabilire una continua e positiva interlocuzione con la Direzione strategica della Asl affinché questo importante struttura potesse riaprire, non posso quindi che essere soddisfatto per il risultato raggiunto, un importante punto di partenza per ridare centralità alla sanità nell’intera Val Vibrata” conclude Pepe.