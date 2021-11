San Benedetto, peschereccio si incaglia alla foce dell’Albula

ASCOLI PICENO – L’emendamento sulla Ferrovia dei Due Mari proposto dai Presidenti delle Marche e dell’Abruzzo, Francesco Acquaroli e Marco Marsilio, su suggerimento dei sindaci di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, dell’Aquila Pierluigi Biondi e di Rieti Antonio Cicchetti si inserisce perfettamente nel lavoro svolto da Fratelli d’Italia in Parlamento. Qualche tempo fa, infatti, un Ordine del Giorno a prima firma Lucia Albano aveva fatto inserire, sin dalla prossima Legge di Bilancio, un fondo per la realizzazione della tratta ferroviaria “dei due mari” che collegherà Roma con Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. A quella richiesta ora fa seguito un emendamento in cui si propone di stanziare 40 milioni di euro per uno studio di fattibilità e la progettazione della velocizzazione del tracciato ferroviario. Superare l’isolamento al quale le Marche sono state progressivamente relegate si fa sempre più necessario e Fratelli d’Italia sta operando in tutte le sedi competenti, dai Comuni alle Regioni fino al Parlamento, affinché le infrastrutture a servizio dei cittadini marchigiani siano sempre maggiori e sempre più efficienti.

Questo quanto dichiarano in una nota On. Lucia Albano e On. Rachele Silvestri, deputate marchigiane di FdI