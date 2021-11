Regala i doni della prima Comunione alla ricerca dopo aver perduto la mamma

Regala i doni della prima Comunione alla ricerca. Gesto di incredibile generosità alla Clinica Oncologica di Ancona in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al tumore del pancreas, compiuto da una bambina che ha perduto la mamma a causa di questo brutto male.

ANCONA – Un gesto, non solo simbolico, commovente e ricco di significato quello avvenuto oggi alla Clinica Oncologica. Una bambina regala i doni della prima Comunione e allestisce, aiutata dal padre, una raccolta fondi da destinare agli studi sul tumore al pancreas. Proprio a causa di una neoplasia, la madre della giovanissima è deceduta lo scorso anno.

Il tumore al pancreas è una malattia molto aggressiva, contro la quale non esistono ancora terapie efficaci. In base agli ultimi dati diffusi, a 5 anni dalla comparsa, la sopravvivenza di chi l’ha contratta si attesta sul 12% per le donne e l’11% per gli uomini. Non soltanto non esistono cure certe, ma è anche difficile individuarne le cause e diagnosticarla precocemente.

Studi, analisi, osservazioni e test rimangono pertanto la via maestra da percorrere per sconfiggere questo male che quasi non lascia scampo. Il gesto di una bambina che regala i doni della prima Comunione alla ricerca non deve soltanto commuovere, ma deve invitare a riflettere sull’importanza di investire in questo campo e deve fungere da sprono a sostenerla a privati ed istituzioni.