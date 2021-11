San Benedetto del Tronto: auto si ribalta, ferita un’anziana

MONTEPRANDONE – A breve, nel centro storico nascerà un nuovo ristorante, nei locali di proprietà del Comune di Monteprandone. È stato infatti firmato oggi, mercoledì 10 novembre, il contratto di locazione con la ditta Maccaferro Umberto, della durata di 6 anni rinnovabile per altri 6. Si dirime così una questione burocratica e amministrativa che proseguiva da diverso tempo.

Non è ancora stato diffuso il nome che avrà l’attività commerciale, che sarà ubicata in piazza dell’Aquila. I locali in questione si estendono su 165 metri quadrati e sono di proprietà del Comune. «Una nuova attività di ristorazione sta per nascere nel centro storico di Monteprandone». Commentano soddisfatti il sindaco Sergio Loggi e gli assessori Meri Cossignani, Christian Ficcadenti e Marco Romandini.

«Questa apertura – proseguono gli amministratori comunali – rappresenta un segno di speranza e ripartenza in un momento molto difficile, soprattutto per un settore segnato profondamente dalla pandemia. Ma è un chiaro segno della volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare uno spazio di proprietà comunale per rendere il nostro borgo sempre più attrattivo a livello turistico e commerciale». Non è ancora noto il nome del nuovo ristorante che nascerà a Monteprandone.