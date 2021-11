San Benedetto del Tronto: scooter contro furgone, 43enne ferito

SPINETOLI – Demis Orsetti 41enne di Controguerra stroncato da un malore durante la notte tra Sabato 6 e domenica 7 Novembre.

Era capo cameriere nel ristorante la Locanda degli Amici di Spinetoli.

Una tragedia sconvolge il piceno.

Per chi lo conosceva in tutta la comunità, ha lasciato increduli amici e conoscenti.

Demis Orsetti non si è più svegliato a causa di un malore ed è stato ritrovato morto nel suo letto.

Il 41enne, prima della Locanda degli amici era stato anche cameriere del Tommy’s Caffè di Castel di Lama e altri ristoranti noti a San Benedetto del Tronto.

In tanti restano uniti per il dolore di questa scomparsa.

Il titolare Raffaele Santori rilascia detto: << Demis era un ragazzo benvoluto e stimato, un bravo cameriere a cui tutti volevano bene molto capace, un vero stakanovista .

Aveva un buon futuro lavorativo, grazie proprio alla sua intelligenza e alla sua capacità. Questo è un momento tragico non solo per noi, ma anche per il paese. Qui lo conoscevano e amavano tutti >>.

Un saluto anche dal titolare del ristorante della Vallata: << 27 anni sempre insieme….grazie per la tua splendida amicizia. Fai buon viaggio amico mio,e guidaci tu da lassù. Ti voglio bene>>.

In tanti hanno voluto ricordare Demis, persona apprezzata da tutti per la sua gentilezza e la sua professionalità sul lavoro.

Al momento non ci sono esposti all’autorità giudiziaria e quindi nessun intervento della Procura.

Il 41enne, qualche giorno prima aveva fatto la seconda dose del vaccino anti Covid, oggi l’esame autoptico.

Sarà l’autopsia interna disposta dall’Asl di Teramo in programma per questa mattina a mettere un punto alla vicenda.

Demis lascia la moglie Maria con cui viveva a Controguerra.