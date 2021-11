Scontro tra due auto e un camion, tratto A14 chiuso per 45 minuti

LORETO – L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 6.30, in Autostrada A14 dopo l’ingresso autostradale di Loreto in direzione Civitanova Marche. Rimaste coinvolte due auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno provveduto ad estrarre una persona dal mezzo e al suo trasferimento in ospedale. L’autostrada è rimasta chiusa per 45 minuti circa. Sul posto anche la Polizia Autostradale