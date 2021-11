PESCARA – Domani, Giovedì 18 Novembre, residenti e commercianti del centro saranno senza corrente.

Dalle 9 sino alle 17:00, rimarranno al buio per l’effettuazione di lavori agli impianti di distribuzione dell’energia elettrica.



Interventi che da parte dei tecnici non possono essere rinviati.

Il presidente della Commissione commercio Fabrizio Rapposelli, e il vicesindaco assessore alle politiche energetiche Gianni Santilli, hanno fornito l’elenco delle vie interessate al black out.

Per far organizzare le attività in particolar modo bar, pasticcerie, ristoranti, che per conservare i prodotti utilizzano frigoriferi e congelatori.



L’elenco delle vie dove mancherà l’energia elettrica dalle ore 9:00 alle 17:00 : via Firenze (civici 68, da 74 a 76, da 80 a 92, 104, 108, da 112 a 114, 118, da 122 a 128, 134, da 138 a 140, da 144 a 154, 158, 162, da 166 a 172, 128/3, da 179 a 181, 185, da 209 a 213, 217, 221, 225, da 229 a 235, 239, da 243 a 245 e alcuni stabili senza numero); via Umbria (da 50 a 54, 58, 86, 92, 86/2, 88/90, 35, da 41 a 43, 49, da 53 a 57, 61, da 67 a 79, 83, stabili senza numero); via Trieste (da 40 a 42, da 46 a 50, 54, 58, da 62 a 70, 55, 67, da 71 a 75, 81, 85); via Roma (da 82 a 84, da 88 a 90, da 96 a 100, 104, da 108 a 112, via Siena (civici 10, 16, 22, da 26 a 32, da 3 a 5, 9, 13, 25, 29) e via Genova (da 59 a 65, 77).



Il presidente della Commissione commercio Fabrizio Rapposelli spiega: «Ho ritenuto di fare questa comunicazione insieme al vice sindaco Santilli. Proprio perché l’interruzione riguarderà una zona del centro in cui insistono tantissime attività.

L’invito rivolto ai commercianti di organizzarsi in modo da ridurre il più possibile i disagi che potrebbero creare i lavori, i quali devono essere necessariamente fatti per sistemare delle linee e evitare problemi in futuro.

Disagi in ogni modo limitati ad una fascia oraria ben precisa».



Fra i mesi di luglio e agosto, le continue interruzioni di corrente, avevano scatenato la rabbia e le proteste di cittadini, balneatori ed esercenti.

I quali avevano poi chiesto i danni delle attività, alla società erogatrice dell’elettricità.

Alcuni commercianti erano stati costretti in alcune occasioni a lavorare a lume di candela e a ricorrere ai generatori elettrici.