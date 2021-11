Spaccio di droga ai minorenni: 19enne ai domiciliari

PESCARA – Ci saranno contributi economici in favore dei disabili gravissimi per l’acquisto, tra l’altro, di dispositivi informatici. Lo rende noto l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, dopo che il Consiglio regionale ha inserito all’unanimità, nella legge approvata nella serata di ieri, un emendamento presentato dall’assessorato stesso che prevede il rifinanziamento per 16 mila euro dell’art. 204 della Finanziaria del 2005 (Contributi per modifica strumenti di guida e autoveicolo privato per portatori di handicap) per l’acquisto in generale di beni e servizi che tendono a migliorare la vita del disabile stesso. Con il tempo, all’interno della categoria di beni indicati nell’art. 204, sono stati inclusi anche i dispositivi informatici e i servizi internet che sono di ausilio al disabile stesso nel processo di inserimento sociale e lavorativo. Il rimborso si riferisce agli acquisti effettuati nell’anno 2020. “Si tratta solo di un piccolo impegno finanziario – spiega l’assessore Quaresimale – che abbiamo intenzione di incrementare in ragione delle esigenze delle Asl. In questa fase l’importante era rifinanziare la legge e ammettere a rimborso una serie di prodotti che rispondono ad esigenze di miglioramento della vita del disabile”.

La procedura per ottenere il rimborso di beni e servizi che abbiano le finalità indicate fa capo alle Asl regionali, alle quali il disabile gravissimo deve rivolgersi per la compilazione di un modulo e la conseguente richiesta di rimborso. Successivamente, anno per anno, la Regione procede a trasferire alle Asl le risorse economiche in base alle effettive richieste di rimborso arrivate. Sempre in materia di rimborsi, l’assessore Quaresimale ha annunciato che “grazie ad un emendamento presentato dall’assessorato alle Politiche sociali, i malati oncologici potranno ottenere i rimborsi delle spese previsti dalla legge”. Il fondo è stato infatti incrementato con risorse dell’assessorato, rendendolo in questo modo sufficiente per la copertura dei rimborsi dell’ultimo trimestre.