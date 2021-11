Teramo: controlli su strada e green pass, due denunce

TERAMO – I Carabinieri della Compagnia di Teramo, nella serata di ieri venerdì 19 novembre e durante la

seguente nottata, hanno svolto un servizio a largo raggio di controllo straordinario del territorio,

principalmente finalizzato alla verifica sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di

contenimento della diffusione pandemica del Covid-19, privilegiando i luoghi di ritrovo dei

giovani e della c.d. “movida”.

Nello specifico:

a Teramo, i Carabinieri della locale stazione con i colleghi del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del

Lavoro) di Teramo e del N.A.S. di Pescara, hanno controllato un ristorante-pizzeria,

accertando che due lavoratori non erano stati regolarmente assunti – con conseguente

provvedimento di sospensione dell’attività – ed un dipendente era sprovvisto di “green pass”,

oltre ad altre violazioni del protocollo di sicurezza covid-19; inoltre sono state riscontrate

inadeguatezze dal punto di vista igienico-sanitario e violazioni in merito alla tracciabilità degli

alimenti. Agli amministratori della società e al lavoratore sono state complessivamente

contestate sanzioni amministrative per un totale di 19.100 euro.

a Torricella Sicura I militari della locale stazione procedevano al controllo di un pub,

accertando che era stato consentito l’accesso e l’espletamento dell’attività lavorativa ad una

dipendente sprovvista di “green pass”. Anche in questo caso il datore di lavoro e la lavoratrice

sono stati sanzionati amministrativamente per un ammontare complessivo di euro mille

inoltre

a Montorio al Vomano (TE), i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di

libertà per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” un uomo del luogo che,

controllato in quel viale Risorgimento, a bordo della propria autovettura, veniva trovato in

possesso, non giustificato, di 2 bastoni in legno con manico ricurvo della lunghezza di circa

1 metro e di due coltelli a serramanico della lunghezza ognuno di centimetri 17, sottoposti a

sequestro.

a Teramo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile deferivano in stato di libertà per

omissione di soccorso e lesioni personali un uomo del luogo che, alla guida della sua

autovettura, in questa via Alcide de Gasperi, dopo aver causato la caduta dal ciclomotore di

una ragazza 17enne, causandole la frattura del bacino, si allontanava, senza prestarle soccorso.

Complessivamente sono state deferite in stato di libertà 2 persone, identificate 74 persone e

controllati 32 auto-motoveicoli, controllati 8 esercizi pubblici commerciali, al cui interno sono stati

verificati i Green Pass di 130 avventori (risultati tutti in regola).

Le sanzioni amministrative elevate

sono state complessivamente 10 (di cui 5 per violazioni normativa “covid19/green pass”) per un

ammontare complessivo di euro 20.100 euro.