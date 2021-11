UniTE: Master in INTERNATIONAL COOPERATION AGAINST TRANSNATIONAL FINANCIAL ORGANIZED CRIME

TERAMO – Ha preso l’avvio stamattina a Roma il maxi concorso per l’assunzione di 196 Oss (operatori socio sanitari) che vede l’Azienda Usl di Teramo capofila per la Regione Abruzzo. Sono 8180 i candidati che hanno presentato domanda per partecipare alla prova in corso nei padiglioni 4 e 6 di Nuova Fiera di Roma in via Portuense.

Le prove si stanno svolgendo in quattro sessioni , sia oggi che domani (due sessioni antimeridiane e due pomeridiane). Sui circa quattromila candidati convocati nella prima giornata di prove, se ne sono presentati circa 2.500.

Una imponente macchina organizzativa ha consentito l’identificazione dei candidati in tempi celeri.

Coloro che avevano ricevuto le istruzioni sulla propria mail, all’ingresso esterno sono stati identificati e forniti di mascherina FFPP2 ed hanno esibito green pass, lettera di convocazione, autocertificazione Covid e copia del documento. All’ingresso nei padiglioni i candidati sono stati invitati a spegnere i cellulari e a riporli in appositi contenitori schermati che sono stati chiusi col sistema antitaccheggio dal personale e che vengono riaperti dallo stesso al termine della prova in fase di uscita.

A ciascuno è stato consegnato un tablet ed è stato apposto un bracciale da polso antirottura sul quale è impresso un Qrcode che abbina i dati del candidato al tablet.

La prova deve essere svolta in 50 minuti. Coloro che hanno documentato la necessità fruiranno di tempi aggiuntivi, supporto umano (interprete LIS, tutor per candidati con DSA) e di ausili.

Alle candidate neo mamme è stata data la possibilità di allattare. I bimbi con gli accompagnatori sono stati ospitati all’interno dei padiglioni in locali separati da quelli della sessione di prova.

La procedura viene descritta sui maxi schermi presenti nei padiglioni anche con il linguaggio LIS (dei segni). Al termine del tempo stabilito i tablet si spengono automaticamente.

La correzione delle prove è interamente informatizzata.

L’identità di coloro che hanno superato la prova potrà essere conosciuta solo dopo la valutazione dei titoli, come previsto dal DPR 220/2001 e verrà pubblicata sul sito aziendale.

Ciascun candidato potrà verificare la propria prova sulla piattaforma https://aslteramo.concorsismart.itaccedendo alla propria area riservata mediante le credenziali create in fase di registrazione.

“La Asl sta portando a termine una procedura per l’acquisizione di personale fondamentale, mai come ora, per l’organizzazione dell’assistenza sanitaria”, dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, “un altro maxi concorso si svolgerà a breve, il 24 novembre, per l’assunzione di infermieri: hanno presentato domanda 5005 candidati”.