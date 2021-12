Ad Aielli (AQ) arriva il presepe ecosostenibile di rotoballe

Un 25enne palpeggia una donna che scende dall’auto.Lei si rifugia in un bar e lancia l’allarme.

PESCARA – Ieri pomeriggio, a Pescara, è finito in manette un 25enne nigeriano. Il giovane, è risultato già noto alle forze dell’ordine per altri reati commessi. L’episodio è accaduto nella piazza nei pressi della stazione ferroviaria Porta Nuova.

Il 25enne ha cercato di palpeggiare una 36enne del posto mentre scendeva dall’auto. La donna, ha cercato di divincolarsi, ha urlato per attirare l’attenzione dei passanti ed è scappata rifugiandosi dentro un bar.

Qualcuno ha allertato le forze dell’ordine, mentre il nigeriano la perseguita nei pressi del bar dove la donna si era nascosta. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della squadra mobile che lo hanno rintracciato e bloccato.

Il 25enne nigeriano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Ora è in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. Nel frattempo sono stati interrogati i passanti per le testimonianze che hanno confermato l’aggressione.