Martinsicuro, al via il concorso “CreiAMO il Natale” che premierà i migliori alberi di Natale e presepi

MARTINSICURO – Con l’arrivo delle festività natalizie riparte il concorso “CreiAMO il Natale 2021”, gara di presepi e alberi natalizi giunta ormai alla 4° edizione. La kermesse, aperta ai cittadini di Martinsicuro, è organizzata dai Comitati di Quartiere “Sacro Cuore”, “Santa Rita” e “Giardino” con il patrocinio del Comune di Martinsicuro. In gara ci saranno tre categorie: albero di Natale, presepe in casa e presepe da esposizione (dimensione massima 80×60, questi verranno esposti dal 24 dicembre al 6 gennaio presso il plesso della scuola elementare di piazza Cavour nel rispetto delle norme anti Covid-19).

Anche per l’edizione 2021 per partecipare bisognerà iscriversi tramite Facebook sulla pagina del Gruppo “CreiAMO il Natale 2021”. Si potranno postare sulla pagina n. 1 foto ed un breve filmato di massimo 60 secondi (si raccomanda un post per il presepe e uno per l’albero) entro il 23 dicembre 2021. La votazione avverrà tramite “Like” ricevuti sul post con presepe e albero dei partecipanti da parte dei membri iscritti al Gruppo. Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria che avranno ricevuto più “Like”. Una votazione sarà invece effettuata da un’apposita Commissione istituita ad hoc che valuterà e premierà i primi 3 di ogni categoria. Ci saranno inoltre premi speciali che saranno attribuiti da una Commissione formata dai presidenti dei Comitati di Quartiere: “Sacro Cuore”, “Santa Rita” e “Giardino”. Le premiazioni avranno luogo domenica 9 gennaio 2022, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro.

“Ormai questo concorso è diventato un appuntamento tradizionale, e molto sentito, nelle celebrazioni delle festività natalizie a Martinsicuro” dichiarano il Sindaco Massimo Vagnoni e il Consigliere delegato alla partecipazione e decentramento dei Comitati di Quartiere, Umberto Tassoni. “Invitiamo quindi tutti a partecipare numerosi, come già avvenuto negli anni passati, seppur via social come lo scorso anno, auspicando di poter tornare presto al format originale e in presenza, come avverrà invece per la rassegna dei presepi da esposizione. Come sempre ci teniamo a ringraziare, a nome della collettività, i Comitati di Quartiere che, con grande impegno, dedizione e amore, consentono la realizzazione e la riuscita di questo concorso, con loro tutti i nostri concittadini che hanno mostrato e continuano a farlo con tutto il loro amore per alberi e presepi, contribuendo con la loro passione a rendere questo appuntamento ogni volta spettacolare” conclude Tassoni.