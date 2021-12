Una letterina di Natale scritta dal papà della piccola. Noemi chiede per i bambini malati tutela e cura.

GUARDIAGRELE – La letterina di Natale è di Noemi Sciarretta, di Guardiagrele. Affetta da Sma1, con l’aiuto del papà Andrea, chiede l’attenzione per le famiglie di bambini con grave disabilità.

Nella lettera si legge: “Caro Babbo Natale, vorrei poterti parlare e affidare i desideri dei bambini speciali. Mi chiamo Noemi, ho 9 anni e sono affetta da Sma1,una patologia grave e invalidante.

Nell’Associazione Progetto Noemi, sono portavoce di centinaia di realtà. Attraverso gli occhi siamo in grado di trasmettere una forza vitale e ineguagliabile.

Affrontiamo le difficoltà con una leggerezza che l’abilità non è in grado di imitare. Famiglie piegate in un sistema che non è in grado di prendersi a carico il bisogno reale.

Investire in reparti ospedalieri all’avanguardia e garantire un’ assistenza intensiva e sub intensiva pediatrica. E perchè no, tutelare il genitore che gestisce un ospedalizzazione domiciliare.

La possibilità di essere curati, ma vicino casa, senza intraprendere viaggi di speranza. Il Sogno è assaporare un domani il traguardo della guarigione”.

La letterina di Natale di Noemi Sciarretta si conclude:

” Vorrei che il nostro coraggio, sia di insegnamento per coloro in grado di cambiare le cose. Caro Babbo Natale, sostieni la nostra voce”.