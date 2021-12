Bisarca in fiamme sulla A14 tra San Benedetto e Grottammare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bisarca in fiamme in autostrada. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla A14 per l’incendio che ha coinvolto una bisarca al km 307,900, in direzione nord tra San Benedetto del Tronto è Grottammare. Il mezzo pesante stava trasportando due furgoni.

I pompieri sambenedettesi hanno evitato che le fiamme si propagassero in tutto il camion e nel relativo carico. Non sono ancora state accertate le cause che hanno provocato l’incendio, ma sembrerebbe che il rogo si sia originato dalle ruote posteriori del camion, a causa del blocco dei freni. Fortunatamente, è stato spento prima che le fiamme raggiungessero i due furgoni caricati sul mezzo di trasporto pesante.

Il conducente della bisarca in fiamme in A14 non è è rimasto coinvolto in maniera seria e non ha riportato ferite.

Pierpaolo Mascia