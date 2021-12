A Chieti la campagna vaccinale congestiona il Pala Colle dell’Ara.

CHIETI – In Abruzzo, le terze dosi di vaccino sfiorano quota 250 mila e l’hub vaccinale di Chieti è sotto stress. Nel palazzetto di Colle dell’Ara allo Scalo, da giorni, centinaia di persone rimangono in fila ore per sottoporsi al vaccino anti-Covid. La novità del Super Green pass, ha convinto tante persone ad immunizzarsi anche alle terze dosi. Le associazioni della Protezione civile, hanno scritto a Asl e Comune per chiedere un supporto.

Saranno quindi, messi pannelli sui gazebo, posizionati all’esterno della struttura, in modo da tenere maggiormente al riparo le persone in fila.

Ieri il sindaco Diego Ferrara, ha chiamato la responsabile della sede vaccinale Ada Mammarella per coordinare le prossime mosse. Inoltre, Ferrara sta sollecitando la Asl d’ Abruzzo a disporre un’altro hub vaccinale a Chieti, presso il vecchio ospedale Santissima Annunziata.

Infine il sindaco dichiara: “La richiesta di vaccino è aumentata a 600/700 al giorno, tra prenotati e non prenotati. Non è più possibile far attendere a lungo queste persone, tanti anziani, costretti all’aperto e al freddo. Gli operatori sono allo stremo, il personale è insufficiente e non c’è possibilità di rotazione. Mancano medici, infermieri, personale amministrativo e di protezione civile”.