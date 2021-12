Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 20 dicembre: oggi 179 nuovi positivi e 146 guariti

TERAMO – Aprono altri due centri vaccinali, uno per gli adulti e uno per i bambini. Per quanto riguarda la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni, l’attività prosegue nei Sisp dove si vaccina secondo il calendario già stabilito. Ma la direzione generale della Asl, per intensificare la campagna, ha deciso di aprire un nuovo centro hub nella sala convegni dell’ospedale di Teramo, al secondo lotto, già nel recente passato utilizzata per le vaccinazioni. In questo caso il calendario prevede l’apertura dal lunedì al sabato, tutti i pomeriggi dalle 14 alle 19.

Inoltre il 23 dicembre sarà organizzata una giornata dedicata ai bambini: si potranno vaccinare dalle 9 alle 19, dietro prenotazione sulla piattaforma Poste, possibile già da oggi alle 12.

Per quanto riguarda invece gli adulti apre domani a Pineto, in via sperimentale, un centro spoke nel palazzo polifunzionale. Con la determinante collaborazione dei medici di medicina generale domani, per tutta la giornata, si terrà la giornata inaugurale. Attualmente, dunque, sul territorio della Asl sono attivi sette centri spoke, più l’hub di Teramo.

“Anche alla luce di quello che sta accadendo a livello europeo, la vaccinazione dei più piccoli è molto importante”, commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “abbiamo dunque voluto dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale, sia per i bambini che per gli adulti. Il momento è particolarmente delicato: invito tutta la popolazione a completare la vaccinazione con la terza dose e chi non si è vaccinato a non esitare oltre”.

“Ringrazio la Asl di Teramo”, dichiara il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, “per aver accolto e sostenuto la richiesta di attivare un punto di vaccinazione sul territorio. Seppur sperimentale, l’intento è quello di proseguire con periodicità. Cerchiamo di agevolare i cittadini più fragili di Pineto, impossibilitati a raggiungere altri centri per le vaccinazioni. Un ringraziamento ai nostri medici di base, ai volontari e a tutto il personale del comune per il prezioso impegno”.