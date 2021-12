Danni da Covid: per i cittadini in difficoltà apre un nuovo sportello

L’associazione Codici apre uno sportello per danni da Covid.

PESCARA – Questa mattina è stata presentata alla stampa una nuova iniziativa per aiutare i cittadini nei danni da covid. Raccoglierà tutte le istanze dei danni da covid dovuti a disfunzioni del mancato funzionamento delle strutture santarie Abruzzesi. L’ associazione Codici è lanciata dal segretario regionale Giovanni D’Andrea e la responsabile dello sportello Ciriaca Di Prospero.

“In particolare lo Sportello assisterà gratuitamente tutti gli utenti che possono dimostrare di aver avuto danni da Covid o danni dovuti alla mancata assistenza sanitaria. Mancato ricovero, mancate o ritardate prestazioni – afferma Di Prospero – L’ associazione ha già ricevuto denunce di pazienti ricoverati per altre patologie, che hanno contratto il Covid dentro ospedali e in RSA.

Come ben sappiamo la pandemia tuttora in atto, ha messo in evidenzia luci ed ombre del nostro sistema sanitario. Gli utenti che hanno contratto il Covid e hanno diritto ai risarcimenti giustificati da una mala gestione sanitaria, possono rivolgersi a noi per far valere i propri diritti.

Ci occupiamo da sempre della tutela dei diritti del cittadino così come sanciti dalla Costituzione Italiana” conclude la Di Prospero.

Sono attivi allo sportello Covid un servizio di assistenza e aiuto agli utenti per le prenotazioni dei vaccini, richieste spid e tutto ciò che riguarda l’interazione con la Pubblica Amministrazione. Il nuovo sportello per danni da covid, si occuperà anche delle utenze per risolvere i problemi delle bollette pazze di telefonia, luce, gas e acqua. L’associazione Codici, inoltre, è riconosciuta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con le sue sedi territoriali, l’Associazione si caratterizza per un contatto diretto con i cittadini. Lo Sportello è situato in via Carlo Alberto dalla Chiesa num. 15 a Pescara e il numero di telefono è 085 – 77211.