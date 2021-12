Escursionista disperso: chiede aiuto, ma si perdono le sue tracce

Sul Super Green pass,il direttore della confesercenti:”Ancora una volta verrà colpito il settore della ristorazione”.

PESCARA – E’ scattato oggi, lunedì 6 dicembre, l’obbligo del Green pass e Super Green Pass sui mezzi di trasporto. Autobus, treni e aerei, si potrà viaggiare solo se muniti con vaccino o certificato di guarigione dal Covid, con tampone molecolare valido 72 ore o rapido della durata di 48 ore. Il controllo della certificazone verde spetterà alle forze dell’ordine e il personale delle compagnie di trasporto. I ristoratori chiedono maggiore chiarezza e soprattutto un aiuto nei controlli.

Gianni Taucci, direttore di Confesercenti Pescara afferma: ” Chi vorrà mangiare in ristoranti, pub e bar dovrà avere il Super Green Pass. Non cambia nulla per il servizio al banco o all’aperto. Sanno bene cosa fare anche perché i controlli verranno fatti come il Green Pass semplice. Si ridurrà il lavoro dei ristoratori e gestori dei locali. Ancora una volta verrà colpito il settore della ristorazione”. Anche negli stadi occorrerà il Super Green Pass e la prima prova sarà domenica all’Adriatico nella partita Pescara-Pistoiese. Ai cancelli saranno presenti degli steward che verificheranno il possesso del documento.

Le persone prive di Green Pass in una zona arancione, possono muoversi solo per lavoro, necessità o per salute. Per chi risiede ne comuni di 5.000 abitanti lo spostamento verso altri comuni è in un raggio massimo di 30 chilometri dentro il capoluogo di provincia. In quanto allo shopping possono accedere in un qualunque negozio. Attenzione ai centri commerciali se la zona è arancione, i “No Pass”, possono fare acquisti nei centri commerciali. Solo negli alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabaccai, ma niente abbigliamento, scarpe, borse.

Chi è senza Green Pass può andare dal barbiere e dal parrucchiere per servizi alla persona, sia in zona bianca che gialla e arancione. Al bar o al ristorante si può consumare al bancone o tavoli all’aperto in zona bianca o gialla. Possono fare sport all’aria aperta, per strada, sulla pista ciclabile, al parco o in un’area attrezzata. I No Pass, inoltre, possono frequentare centri culturali, sociali o ricreativi all’aperto. Tutte le altre attività che non sono state elencate non sono consentite a chi non ha il Green Pass. Le nuove regole allegate nella nuova tabella.