Farmacie: boom di tamponi rapidi per le feste di Natale

Boom di tamponi nelle farmacie per le festività natalizie.

PESCARA – Farmacie e boom di tamponi. Ore di code per sottoporsi ai test antigenici. Non solo no vax, ma una grande maggioranza delle persone vaccinate si sottopongono ai test rapidi.

In tanti hanno fatto il test prima della vigilia per incontrare parenti e amici per passare un Natale sereno. In Abruzzo sono stati 20.919 test rapidi nelle ultime 24 ore.

Numeri aumentati rapidamente nell’ultima settimana. In una settimana sono stati fatti 100 mila tamponi. 25mila in più rispetto alla settimana precedente. Farmacie con boom di tamponi che fanno fatica a erogare il servizio con gli altri utenti per l’acquisto dei farmaci.

Inoltre, c’è stato un aumento delle vendite dei tamponi che possono essere eseguiti a casa. Alcuni farmacisti, spiegano che ci sono persone che vogliono fare il test dopo aver appreso della positività di amici e conoscenti.

Da un’altra parte, persone che sperano di essere negativi prima di incontrare i parenti per i giorni di festa. Dalla task force regionale abruzzese, per l’emergenza covid invitano sempre alla prudenza.

Uso delle mascherine, distanziamento interpersonale, evitare assembramenti e sottoporsi alla terza dose del vaccino.