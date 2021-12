GdF Macerata: frode fiscale per 3,8 mld di euro, tre denunciati

MACERATA – Parcheggi fin troppo creativi e coraggiosi in quel di Macerata, dove una donna è stata sorpresa in possesso di un pass per disabili fasullo. Non è stato troppo difficile per le fiamme gialle maceratesi accorgersi del falso: si trattava di una banale fotocopia del pass per disabili.

Agli uomini della Guardia di Finanza infatti, quel tagliando è saltato subito all’occhio mentre eseguivano una normalissima operazione di vigilanza del perimetro della Caserma. Sì perché il possessore di questo falso non troppo elaborato, era comunque sicuro della sua credibilità e in barba ad ogni timore, ha lasciato la macchina a due passi dalla sede della Guardia di Finanza.

I militari non hanno dovuto far altro che attendere il suo arrivo. Hanno scoperto trattarsi di una donna, proprietaria del veicolo parcheggiato. Per dovere di cronaca è giusto riportare che le forze dell’ordine hanno comunicato che la fotocopia del pass per disabili era un elaborato piuttosto convincente. Tuttavia era sprovvisto di qualsiasi ologramma, pertanto non è stato difficile accertare la sua falsità.

L’ingegnoso, ma dozzinale, e soprattutto illegale, elaborato è stato sequestrato, mentre la signora è stata denunciata per uso di atto falso. Oltretutto le fiamme gialle le hanno anche spiccato una multa per aver lasciato l’auto nel parcheggio riservato ai portatori di handicap.