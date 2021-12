E’ morto oggi pomeriggio, stroncato da un infarto mentre era in municipio, il sindaco di Fallo Alfredo Pierpaolo Salerno. Aveva 55 anni.

FALLO – Oggi pomeriggio, un infarto fulminante ha tolto la vita al sindaco Alfredo Pierpaolo Salerno, 55 anni, che in quel momento si trovava in municipio. Intorno alle ore 17:00, il primo cittadino ha accusato il malore rilevatosi fatale mentre era al lavoro nel suo ufficio. Una dipendente, ha udito un forte rumore provenire dalla stanza e l’ha trovato accasciato sulla scrivania. La donna ha allertato il personale del 118 che giunto sul posto, non ha potuto che constatarne il decesso.

Intervenuti anche carabinieri di Lanciano, coordinati dal tenente colonnello Vincenzo Orlandi. Alfredo Pierpaolo Salerno era stato eletto il 10 giugno 2018 con la lista civica Fallo in Movimento e sarebbe dovuto rimanere in carica fino al 2023. Il vicesindaco Gianluca Castracane ha dichiarato: «per me è come perdere un fratello, stavamo sempre insieme, lui trascorreva più tempo in comune che a casa». La salma del sindaco è all’ospedale di Chieti per l’esame cadaverico esterno disposto dalla procura di Lanciano.

Attestati di cordoglio giungono alla famiglia da parte di tutti cittadini. Condoglianze anche dal primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi che dichiara: «ci lascia un sindaco, una prima linea, che come tutti noi vive per la sua comunità. Anche nel suo momento finale era al lavoro. Un evento tragico per il quale porgo le mie sentite condoglianze ai familiari tutti e a quanti ne conoscevano». Una notizia che ha suscitato profonda commozione nella comunità e nei paesi limitrofi.