Il 18 dicembre cerimonia di premiazione del Contest fotografico “Uno sguardo su Controguerra”

TERAMO – “Il master universitario in ‘Comunicazione e politiche dello sport’ rappresenta un’eccellenza dell’Università di Teramo soprattutto per la sua unicità”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Università, Pietro Quaresimale, che oggi ha partecipato al seminario tenuto dal presidente della Figc Gabriele Gravinadal titolo “Dov’è la vittoria? Significati sociali e culturali di un trionfo sportivo”. Il seminario è stata anche l’occasione per ammirare la Coppa Europa di calcio conquistata la scorsa estate dalla Nazionale italiana a Wembley. “Il master – prosegue Quaresimale – così come strutturato permette di acquisire competenze formative uniche nel panorama nazionale aprendo agli studenti straordinarie opportunità di lavoro. Il piano formativo prevede infatti l’acquisizione di competenze un settore in forte crescita e dunque dalle forti potenzialità che possono aprire scenari nuovi nel mercato del lavoro, interpretando in questo modo i continui cambiamenti del mondo del lavoro. In questo senso, l’Università di Teramo riesce a dare risposte concrete alle richieste di una formazione specifica e qualificata, che poi è quello che l’assessorato al Lavoro e alla Formazione sta cercando di mettere in piedi con politiche che favoriscano nuovi scenari occupazionali. Non è forse un caso che il master organizzato dall’Università di Teramo è uno dei pochi presenti nel panorama nazionale dell’alta formazione e questo permette di aiutare le politiche di inclusione lavorativa in settori fino a qualche tempo fa di esclusivo appannaggio di strette cerchie di addetti ai lavori. Solo in questo modo – conclude l’assessore all’Università – riusciamo ad aprire nuove strade nel mercato del lavoro”.