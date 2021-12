Martinsicuro, il 7 e 8 dicembre torna alla Torre Carlo V l’appuntamento con il “Villaggio di Babbo Natale”

MARTINSICURO – Torna a Martinsicuro il 7 e 8 dicembre l’appuntamento con il “Villaggio di Babbo Natale” presso la Torre Carlo V dalle ore 15:30 alle ore 20:00 con lo spettacolo “La Vera Storia dei Bambini che Salvarono il Natale”.

“Hubert, l’anziano Babbo Natale non si sveglia in tempo e il Natale rischia di non arrivare…”. Nel giardino della Torre Carlo V, con una scenografia disordinata, la slitta ancora non pronta, i pacchi non finiti, gli abeti non addobbati, la signora Renna, in preda al panico, cerca il suo amico Mago per poter fermare il tempo, ma il Mago prova e riprova non trova la pozione magica per fermare il tempoe neanche dal baule di una vecchia signora emiliana si trova qualche indizio su Babbo Natale. Si chiede allora aiuto a tutti i bimbi che dopo varie peripezie riescono a trovare la casa di Babbo Natale. Lo trovano che dorme e russa tranquillo non sapendo cosa sarebbe successo senza quei bimbi…grazie a loro il Natale è salvo!

“Si tratta di una rappresentazione teatrale fantastica e frenetica ideata dal regista Gianfranco Fioravanti e divisa in tre step della durata complessiva di circa 30 minuti. Uno spettacolo molto coinvolgente, pensato per i bambini, ma anche per i loro genitori” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni e il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura Pinuccia Camaioni. Il primo spettacolo inizia alle ore 15:30, mentre l’ultimo andrà in scena alle ore 19:30. Il Villaggio chiuderà alle ore 20:00. Viste le attuali restrizioni l’ingresso è contingentato amassimo 15 persone ogni 10 minuti, con green pass e mascherina (in questo caso anche per i bimbi) che potranno scriverà la letterina a Babbo Natale nel laboratorio curato dalla ludoteca Giocando Giocando. Le decorazioni e gli addobbi sono stati curati da nunzia Micozzi con la collaborazione di Anna Camelo e con l’aiuto delle maestre della scuola paritaria di Martinsicuro.

“Invitiamo tutti a venire a scoprire le meraviglie del Villaggio di Babbo Natale nella splendida cornice della Torre Carlo V. Anche quest’anno la magia dello spettacolo condurrà tutti in una magica atmosfera” concludono gli amministratori truentini.