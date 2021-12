Il presidente del Senato Casellati, accompagnata dal presidente Acquaroli, visita a Osimo la Lega del Filo d’Oro

JESI – Hai presente il forte batticuore che arriva fino alla gola nell’esatto momento in cui inizia un esame orale o una presentazione da tenere davanti ad un pubblico? E quante volte ti sei arrovellato il cervello pensando a cosa scrivere in un messaggio per fare colpo o ti sei chiesto come convincere qualcuno di quell’idea che pensavi fosse geniale? Di questo e molto altro si parlerà nel nuovo evento targato ImpAct “Public Speaking: regole ed esercizi per parlare in pubblico”, di venerdì 10 dicembre presso la Sala del Lampadario del Circolo Cittadino di Jesi, in compagnia del prof. Edoardo D’Elia, docente di Public Speaking presso l’Università di Bologna, in un workshop immersivo durante il quale il professore presenterà anche il suo libro “Parlare. Strumenti e tecniche del discorso”.

L’ospite di evento a Jesi “Public Speaking: regole ed esercizi per parlare in pubblico”, è docente a contratto presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, dove tiene i laboratori di Lingua italiana orale e di Scrittura e argomentazione, e anche, di Business Communication alla Bologna Business School. Insegna Comunicazione multimediale e Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Unicollege ssml di Mantova. Lavora come formatore di public speaking e di scrittura per i social network, autore di contenuti multimediali e moderatore di eventi dal vivo. Ha ideato e coordina, dal 2017, in collaborazione con l’associazione StartYouUp e la Fondazione del Monte, il progetto StartUp Day meets Humanities, programma dedicato agli studenti di area umanistica interessati a sviluppare progetti imprenditoriali. Da gennaio 2018 è Communication Manager di StartUp Day Unibo, il più grande evento italiano per l’imprenditorialità giovanile e studentesca.

Numerosi i progetti seguiti e avviati, tra cui: il divano divulgativo “La Merenda”, in cui si affrontano, come lui stesso dice, “temi alti con toni lievi”; il sito di divulgazione scientifica e culturale Deckard, laboratorio universitario crossmediale di scrittura e divulgazione, operante nella Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna, da lui creato nel 2009 e diretto dal 2012; l’associazione culturale “Facciamocela Raccontare”, co-fondata nel 2014, impegnata nella diffusione e divulgazione, con documentari e cortometraggi, della cultura attraverso i nuovi media. Autore di tre testi, tra cui “Parlare. Strumenti e tecniche del discorso”, manuale edito da Hoepli e uscito a marzo 2020, che tra presentazione di metodi della comunicazione orale, casi concreti ed esercizi mira a fornire al lettore strumenti precisi e duraturi per parlare in pubblico.

Infine, una piccola anticipazione della presentazione del libro “Parlare. Strumenti e tecniche del discorso” di cui si parlerà durante il workshop evento a Jesi “Public Speaking: regole ed esercizi per parlare in pubblico” di venerdì. Non esistono segreti per il discorso perfetto, per vincere tutti i dibattiti e per sedurre chiunque abbiamo davanti. Ma ci sono tecniche, con una storia millenaria, per scegliere bene di cosa parlare, per creare una salda struttura logico-argomentativa e per analizzare il contesto e l’interlocutore in modo da non farsi cogliere impreparati.

Il testo si concentra su questo, per fornire al lettore strumenti precisi e duraturi. Alla prima parte del volume, dedicata ai metodi della comunicazione orale (ricerca, organizzazione e stile), segue una seconda parte in cui si analizzano nel dettaglio una vasta serie di casi concreti (esame universitario, colloquio di lavoro, presentazione ecc.) e alcune situazioni comunicative tipiche dell’era digitale (YouTube, Instagram stories ecc.). Completa il manuale una sezione dedicata agli esercizi, per far pratica in autonomia delle tecniche apprese. Il volume si rivolge sia a studenti e professionisti sia a chi ha esigenza di parlare in pubblico.

Sarà possibile acquistare il libro in loco. L’ingresso a evento a Jesi “Public Speaking: regole ed esercizi per parlare in pubblico” è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare, come da disposizioni governative, sarà necessaria la Certificazione Verde ottenuta tramite vaccinazione. Per informazioni e riservare il posto: 371 4707612 (anche Whatsapp) o info@associazioneimpact.it