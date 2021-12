Ascoli Piceno, in Piazza del Popolo arriva il “Santa Claus Bus”

Rami ed alberi caduti in strada, locali, sottopassi e strade allagate, fiumi in piena e neve sui Comuni del cratere sismico. Dopo la tempesta perfetta che si è abbattuta nel week end sulle Marche, è tempo di fare la conti dei danni provocati dall’ondata di maltempo.

ANCONA – È passata, e con essa anche l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile, l’ondata di maltempo che ha investito le Marche soprattutto nella giornata di sabato 11 dicembre. Situazione particolarmente problematica nella provincia di Ancona e nel maceratese, anche se danni e disagi si sono verificati in tutta la Regione. Decine gli interventi dei soccorsi per sgombrare le strade, aiutare le persone rimaste bloccate, o per liberare locali allagati anche a Pesaro, Urbino, Ascoli Piceno e Fermo.

Un albero si è abbattuto su un tir

Il Coc, centro operativo comunale della Protezione Civile, aperto venerdì ad Ancona, è rimasto attivo fino alla mezzanotte di ieri, con 2 squadre di reperibilità, tecnici, pattuglie della Protezione Civile e della Polizia Locale, pronte ad intervenire. Decine le operazioni di soccorso coordinate durante il monitoraggio. Le preoccupazioni principiali sono giunte dal fiume Aspio e la zona Ponte Autostrada. Vento e pioggia hanno fatto provocato tanti allagamenti ed hanno fatto cadere diversi rami in strada ed anche alcuni alberi, uno dei quali ha colpito il cassone di un tir.

Vigili del Fuoco in azione con una motopompa a Genga per liberare la strada

A Senigallia ha destato particolari apprensioni il fiume Misa, tanto che la Protezione Civile ha fatto allontanare in via precauzionale alcune famiglie dalle proprie abitazioni, con una squadra di sommozzatori delle fiamme gialle, in allerta e pronta ad intervenire. A Jesi, non è stato da meno il fiume Esino, il cui rischio di esondazione ha fatto decidere di chiudere il Ponte San Carlo. Chiusi molti sottopassi in città e alcuni tratti di strada che costeggiano il fiume. Segnalati diversi allagamenti nella zona industriale Ponte Bianco. A Genga, motopompa dei pompieri in azione per liberare SS76 dall’acqua.

Ore complicate anche nel maceratese, dove oltre all’acqua, è caduta, abbondante, anche la neve. La copiosa nevicata che ha interessato Visso, Camerino ed altre zone del cratere sismico ha causato un black-out più o meno generalizzato, che è durato diverse ore. Si è reso necessario pertanto mettere rapidamente in funzione i gruppi elettrogeni in tutti i Comuni in cui sono installate le SAE, ( Soluzioni abitative d’Emergenza).