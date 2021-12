Jesi, scontro sul ponte San Carlo: signora ferita e traffico interdetto

JESI – Sinistro di lieve entità ieri sera, martedì 28 dicembre in via Minonna, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma con qualche disagio creato al traffico cittadino. In seguito allo scontro avvenuto sul ponte San Carlo a Jesi tra due auto, una signora di 61 anni è rimasta ferita in maniera non grave. In seguito al tamponamento, il ponte è stato chiuso ed il traffico è stato interdetto per il tempo necessario a permettere le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli coinvolti.

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 18, nell’orario di punta in un punto molto traffico in quel moemnto. Un’auto ha tamponato quella che la precedeva. Una donna di 61 anni ha lamentato dolori al collo e alla schiena ed è stata accompagnata all’ospedale Carlo Urbani, in codice giallo, per accertamenti. Le sue condizioni non hanno destato grosse preoccupazioni ai medici.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri per i rilievi del caso e per supervisionare le operazioni di messa in sicurezza del ponte San Carlo di Jesi e bonifica delle sede stradale in seguito allo scontro. Traffico in tilt e diversi disagi per gli automobilisti durante lo svolgimento di queste azioni.

Pierpaolo Mascia