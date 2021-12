Jesina – Atletico Azzurra Colli 2 a 0, prova totale dei padroni di casa

JESI – Mister Strappini prima di entrare in campo aveva chiesto ai suoi i 3 punti, per risollevare il bilancio delle ultime due gare in trasferta, nelle quali erano sfuggiti per un niente. La squadra lo ha fatto felice. Gara perlopiù a senso unico, con qualche sortita tentata dagli ospiti, ma in maniera non troppo convinta: Jesina – Atletico Azzurra Colli 2 a 0.

Padroni di casa in campo con diverse assenze importanti, ma fin da subito in avanti, con il controllo totale del centrocampo e delle fasce. Dopo diverse azioni interessanti, al 24’ la partita si sblocca da calcio d’angolo: la difesa avversaria respinge il traversone, ma la palla arriva a Jachetta che la rigioca in mezzo, ci si avventa Perri che mette dentro. Boato di gioia in curva e la panchina tutta in piedi.

La partita prosegue per tutto il primo tempo con lo stesso copione, senza scossoni, salvo il cartellino rosso sventolato in faccia a mister Strappini. Si va alla pausa sul risultato di 1 a 0 e nella ripresa, l’Atletico Azzurra Colli pare voler cambiare musica, puntellando il centrocampo e contrastando le prime azioni dei padroni di casa. Ma dopo qualche modifica al sistema di gioco, la jesina riprende a schiacciare gli avversari nella propria trequarti. Jachetta e Perri disorientano la difesa avversaria e al 23esimo grande discesa a testa bassa di Cameruccio, che percorre palla al piede 35 metri e crossa per Perri, che di testa insacca il 2 a 0 finale.

Grande prova di tutta la squadra, ma Jachetta e Perri hanno fatto qualcosa di più, soprattutto quest’ultimo che è stato sostituito stremato, ormai idolo e trascinatore di questa giovane squadra. Al termine della gara Jesina – Atletico Azzurra Colli, terminata 2 a 0, bomber Perri ha dedicato i gol agli operai della Caterpillar, che stanno vivendo una situazione drammatica dopo l’annuncio della chiusura degli stabilimenti della multinazionale a Jesi.

Pierpaolo Mascia