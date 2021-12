Lavoro: Quaresimale convoca sindacati a tavolo regionale Sevel

L’amico che era con lui ha tentato di soccorrerlo ma un infarto fulminante lo ha portato via.

GIULIANOVA – Lamberto Sanvitale 59enne di Giulianova, era andato a dare una mano ad un amico per fare dei lavori di casa. La tragedia si è consumata sulla via per Mosciano (Teramo), mentre era intento a lavorare, è stato colto da un improvviso malore. L’uomo con un gemito soffocante, si è accasciato al suolo esanime. L’amico, disperato, ha tentato di scuoterlo pensando ad un malessere, ma Lamberto Sanvitale era già morto esamine a terra.



Il 59enne, è stato ucciso da un infarto fulminante che non gli ha dato scampo. Mentre stava spostando casse e mobili, non dava cenni di affaticamento, ma il malore è giunto improvviso. Lamberto Sanvitale, 59enne viveva in via Sabotino a Giulianova con la moglie Liviana Vianello. Era sempre pronto a svolgere qualsiasi lavoro ed era noto per la sua disponibilità ed il suo buonumore che lo ha sempre contraddistinto.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Vista la morte naturale, il magistrato di turno presso la locale Procura della Repubblica, ha stabilito che la salma dovesse tornare a disposizione dei famigliari. I carabinieri di Giulianova, non hanno reputato necessaria l’autopsia. Lamberto Sanvitale, lascia la moglie Liviana Vianello e due figli Christian e Jajes.