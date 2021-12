Macerata, la GdF sequestra migliaia di articoli e decorazioni natalizie pericolose

«Non intendiamo riaprire il Covid Hospital di Civitanova». A dirlo è l’assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini a margine del Consiglio regionale di questa mattina durante il consueto appuntamento con i giornalisti.

Un incontro quello della mattinata odierna caratterizzato dallo spettro ingombrante della variante Omicron, la quale sembra aver fatto capolino nelle Marche con due casi individuati ufficialmente dal laboratorio di virologia dell’ Ospedali Riuniti di Ancona.

Il Covid Hospital di Civitanova era stato aperto nel maggio del 2020 per ospitare fino a 84 posti letto tra terapia intensiva e semintensiva e aveva garantito una migliore gestione del flusso di pazienti affetti dal Covid durante i mesi di maggiore emergenza: «la riapertura – ha spiegato l’assessore – comporterebbe un assorbimento del personale Asur e quindi una progressiva riorganizzazione del sistema sanitario».

Sono 213 le persone attualmente ricoverate per Covid nella Regione, di cui 38 in terapia intensiva. Numeri che richiedono progressivamente un ampliamento di posti senza però intaccare la cura delle altre patologie: «stiamo allargando i posti letto in area medica e in terapia intensiva – ha spiegato l’assessore – ma non possiamo sacrificare ulteriormente la cura delle altre patologie. Per questo motivo durante la cabina di regia abbiamo chiesto ai direttori delle aziende ospedaliere di sacrificare nel minor modo possibile la cura delle patologie non Covid perchè ogni malato ha diritto di essere curato».

«Non posso dire che eravamo preparati e pronti, ma mi aspettavo con l’inverno l’arrivo di una variante», così il Presidente della Regione Francesco Acquaroli che si è detto sicuramente preoccupato dell’aumento dei contagi e ha richiamato tutti alla necessaria prudenza: «una soluzione definitiva alla pandemia non ce l’ha nessuno – sottolinea – mi auguro che si rimanga uniti e compatti perché in questo modo è più facile dare messaggi chiari e ottenere le giuste risposte della popolazione. Già prima della discussione sull’introduzione del super Green Pass – ha aggiunto – avevo detto che la misura mi sembrava poco utile per arginare i contagi, ma in questa fase serve maturità e responsabilità».