Continua la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici della multinazionale, in sciopero contro la decisione annunciata dall’azienda di chiudere gli stabilimento jesini. Durante la protesta, un operaio di 59 anni della Caterpillar è stato colto da un malore ed è stato soccorso dal 118.

JESI – Ancora tanta rabbia e frustrazione davanti ai cancelli della Caterpillar, dove operai ed impiegati si sono riuniti all’indomani dell’annuncio shock dell’azienda, che ha comunicato all’improvviso e senza nessuna avvisaglia, di aver deciso di chiudere gli stabilimenti jesini. Alla già tanta preoccupazione che serpeggiava tra i lavoratori se n’è aggiunta un’altra, quando uno di loro si è accasciato. Si tratta di un operaio della Caterpillar di 59 anni, colto da un malore, che è stato soccorso dal personale del118. Subito allertati dai colleghi dell’uomo, i sanitari sono arrivati con un’ambulanza ed un’auto medica e lo hanno accompagnato al pronto soccorso.

Prosegue nel frattempo il presidio dei lavoratori e la mobilitazione unitaria delle sigle sindacali. Prevista per domani una manifestazione a Roma, mentre il 23 dicembre uomini e donne della Caterpillar sfileranno per le vie del centro di Jesi. Hanno invitato a partecipare tutti i lavoratori. Allo sciopero di oggi intanto si sono uniti per solidarietà anche i dipendenti della CNH Industrial e proprio di fronte ai cancelli della New Holland, si è accasciato l’operaio della Caterpillar colto da un malore.

«Nessuno si aspettava potesse succedere una cosa del genere – informano i rappresentanti sindacali – Quello che l’azienda ci ha fatto è stato di un cinismo inimmaginabile. Dopo mesi di incontri in cui ci annunciavano aumenti di volume, ci siamo trovati di fronte all’improvviso il presidente e un avvocato mai visto, accompagnati da due bodyguard, che ci hanno annunciato la chiusura dell’azienda.»

«Noi ci siam alzati e siamo venuti in fabbrica – proseguono i rappresentanti dei lavoratori – perché coi criminali non ci parliamo. Siamo venuti in azienda a informare i colleghi e dire di uscire e di scioperare. Non ci credevano, pensavamo fossimo ammattiti. Nessuno si aspettava una cosa del genere.»

«Venerdì scorso il direttore di produzione e il nuovo presidente della Caterpillar hanno tenuto in tre minuti una lezione perfetta del capitalismo e del profitto: per fare qualche soldo in più, sono nella condizione di poter licenziare dall’oggi al domani, oltre 200 lavoratori e spostare altrove, dove costa meno, tutta la produzione. Purtroppo in Italia a differenza di altri Paesi europei c’è un buco normativo che non tutela dalla delocalizzazione».

Pierpaolo Mascia