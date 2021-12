Maltempo nel teramano, 30 interventi. Salvata una donna

Una signora è rimasta bloccata all’interno dell’auto con l’acqua fino ai finestrini. La donna è stata salvata dai poliziotti mentre svolgevano controlli.

BELLANTE – Gli agenti delle Volanti, per l’allerta meteo, erano in servizio per il controllo di viadotti e sottopassi. A Bellante Stazione, i poliziotti si sono imbattuti in un’ autovettura rimasta bloccata nell’acqua del sottopasso. Dentro l’automobile, una donna è rimasta intrappolata nell’obitacolo con l’acqua salita fino ai finestrini.

I poliziotti, hanno tentato di tranquillizzare la donna in preda al panico e impossibilitata ad riuscire. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna dalla macchina e mettere in sicurezza il mezzo bloccato. Sul posto è giunto anche il personale del 118, che ha trasportato la donna in ospedale.

Gli stessi poliziotti, sono dovuti intervenire al Centro Commerciale “Acquaviva” di Bellante. Per il maltempo, l’acqua della strada è arrivata nei locali del piano terra. La presenza del fango ha richesto l’intervento dei soccorsi. Il centro commerciale è stato evacuato e riaperto alla fine delle operazioni.