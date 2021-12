Marche, test genomici contro il tumore al seno

JESI – Folta la delegazione di lavoratori degli stabilimenti marchigiani della Caterpillar, ieri a Roma in Piazza del Popolo per lo sciopero indetto da Cgil e Uil, a cui non ha aderito la Cisl. Nel mirino dei sindacati legge di bilancio, pensioni e riforma del fisco, anche se in cima all’agenda è balzata la questione delle tutele dei lavoratori contro la delocalizzazione.

Quello che è successo agli stabilimenti jesini è l’emblema di una situazione che riguarda un po’ tutti i lavoratori delle multinazionali, che corrono il rischio di rimanere senza lavoro dall’oggi al domani. D’altronde non è nemmeno un unicum dal momento che questa brutta vicenda si inserisce nel solco già scavato da Whirlpool e più recentemente dalla vertenza Elica.

270 lavoratori Caterpillar hanno appreso all’improvviso che l’azienda ha deciso di chiudere gli stabilimenti jesini, per aumentare i profitti. La fabbrica lavorava a pieno regime e i bilanci sono positivi, pertanto in molti hanno visto in questa manovra solo una bieca operazione di delocalizzazione e spostamento delle linee produttive verso Paesi con meno tutele per i lavoratori e con costi del lavoro più bassi.

«Ieri in piazza a Roma c’erano anche molti lavoratori della Caterpillar iscritti alla Cisl, che hanno capito che era importante esserci – afferma Maurizio Gabrielli, segretario territoriale Fiom – la politica non ci vede più, vola troppo alto e noi siamo lontani. Il governo ci comunica, ma non dialoga con noi». Il delgato sindacale poi prosegue: «siamo soddisfatti. Tanti lavoratori hanno raccolto il nostro invito, segno che siamo ancora in gradi di capillarizzarci nel territorio e di rappresentare i lavoratori». Ma non tutto è roseo nella sua visione: «se da un a parte i lavoratori erano con noi, dall’altra Confindustria e buona parte della maggioranza ci ha remato contro. Anche tanta stampa, ci ha definito irresponsabili. E chi sono i responsabili? Quelli che non fanno una legge che permette a una multinazionale di staccare la spina da un giorno all’altro, come nella Caterpillar?»

«Noi andiamo avanti – conclude Gabrielli – consapevoli che sarà dura, ma non molliamo. Non abbiamo nemmeno un padrone da cui andare a protestare e da riportare al tavolo. Il “caro” Jean Mathieu Chatain non lo rivedremo mai più a Jesi».

Pierpaolo Mascia