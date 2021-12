Martinsicuro, franchi tiratori nella maggioranza e mancata elezione di Casmirri alle Provinciali: tegola per Vagnoni in vista delle elezioni

Non va meglio nel centro sinistra, nemmeno il candidato 5 Stelle Massetti viene eletto ed abbandona ogni progetto di intesa con il PD locale, lamentando scarsa collaborazione.

MARTINSICURO – Mentre l’attuale mandato si avviava alla sua oramai prossima conclusione e con l’avvio dei primi ragionamenti in vista delle Comunali del prossimo anno, le Elezioni Provinciali dello scorso 18 dicembre hanno rimescolato le carte sul tavolo e aperto nuovi scenari. Nessun martinsicurese è stato eletto nelle consultazioni tra sindaci e consiglieri comunali e ad entrambi i candidati, Alessandro Casmirri e Marco Massetti, è sfuggita la vittoria anche a causa di franchi tiratori, tanto nella maggioranza, quanto nell’opposizione.

Nei giorni precedenti alle votazioni, la maggioranza ha dichiarato che avrebbe sostenuta compatta la candidatura di Alessandro Casmirri, consigliere comunale con delega allo sport. Eppure dallo scrutinio è emerso un quadro diverso: solo 5 voti, su 11 potenziali. Conti alla mano, a Casmirri, a cui sono arrivate preferenze da fuori comune, sono mancati i voti di metà degli esponenti della maggioranza, andati a candidati di altri comuni. Una grana che non mina la stabilità dell’attuale compagine in carica, ma che certamente crea qualche grattacapo al sindaco Massimo Vagnoni in vista delle prossime Amministrative.

Lo scorso martedì 21 dicembre si è tenuto un Consiglio Comunale che aveva questo tema come unico punto in agenda. Alessandro Casmirri, che correva per la lista Renew Teramo, ha abbandonato la seduta subito dopo la sua dichiarazione d’apertura: «devo dire che una delusione non posso nasconderla, perché l’obiettivo non era personale, ma di far contare la nostra cittadina». Il consigliere poi ha ribadito il proprio sostegno al sindaco, dopodiché ha lasciato la seduta. Nessuna parola dalle file della maggioranza.

Elezioni Provinciali che lasciano il segno a Martinsicuro anche nel centro sinistra e situazione non meno tesa tra i gruppi d’opposizione. L’intesa di centro sinistra a livello locale non decolla, anzi è già saltata, e il candidato Marco Massetti annuncia che il matrimonio sotto l’insegna “Piazza Grande” non s’ha da fare. Il pentastellato punta il dito contro i dem e Città Attiva, lamentando scarsa collaborazione e troppa attenzione a logiche di partito, estranee agli interessi del Comune.