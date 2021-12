Il concetto di afrodisiaco per il dottore e “sessomelier” Maurizio Diambrini

PESCARA – Gianni Santilli, vice sindaco di Pescara, parla dell’aumento dei contagi Covid nelle scuole cittadine.

Santilli spiega : << Una situazione da tenere sotto controllo. Già 60 bambini sono in isolamento ma l’attenzione massima è sopratutto per le superiori dove in diverse classi è partita la didattica a distanza>>.

Il vice sindaco si rivolge alla popolazione invitandola alla massima prudenza: << Siamo ancora in piena pandemia, occorre prendere tutte le precauzioni necessarie, mascherina, distanza, lavaggio mani>>.

Tre classi della scuola primaria Ennio Flaiano sono state poste precauzionalmente in Dad a seguito delle positività di una insegnante e alcuni alunni.

Altri contagi covid nelle scuole si sono registrati nei licei Da Vinci, D’Annunzio e Galilei, oltre agli istituti Volta e Acerbo.

Due classi in quarantena anche a Loreto Aprutino e all’Itis di Pratola Peligna, gli studenti di otto classi sono in attesa di tamponi dopo che un docente si è presentato a lezione in attesa dell’esito del test rivelatosi positivo.

L’uomo nelle ore precedenti aveva avvertito dolori muscolari ed è per questo che aveva deciso di fare il tampone.

L’assessore comunale di Pescara, spera che dal Governo si possa dare il via alle vaccinazioni agli under 12, per cercare di dare un freno alla possibilità di nuovi contagi.

Intanto la Asl ha riattivato il servizio mattutino allo Stadio Adriatico, per i tamponi agli studenti, dal lunedì al venerdì dalle 10.alle 13.00.

Il vice sindaco spera che i casi siano contenuti e assicura che il Comune con la Asl e gli altri enti preposti farà tutto il possibile per tenere la situazione sotto controllo e garantire la sicurezza delle scuole.