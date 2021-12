Natale di fronte ai cancelli dell’azienda per i lavoratori della Caterpillar

La mobilitazione dei lavoratori della Caterpillar non si ferma nemmeno nel giorno di Natale: brindisi e auguri al presidio di fronte ai cancelli dell’azienda.

JESI – Festeggiamenti di Natale non proprio tradizionali, ma all’insegna della tutela del posto di lavoro per i lavoratori del Caterpillar, che anche oggi si sono radunati di fronte ai cancelli dell’azienda. Brindisi, auguri ed una fetta di panettone sono sono mancati, ma non si è interrotta la protesta dei lavoratori che si battono per il proprio posto di lavoro, ma che cercando di affrontare comunque con serenità e determinazione questo momento così difficile.

La multinazionale leader nel settore delle macchine di movimento terra, un paio di settimane fa ha comunicato, all’improvviso, che avrebbe chiuso gli stabilimenti jesini. Sconcerto, stupore e rabbia per i 270 dipendenti, il cui posto di lavoro è ora fortemente e a rischio.

Quando i lavoratori hanno appreso questa scioccante notizia, hanno immediatamente dato avvio ad una grossa mobilitazione, che appunto prosegue e che ha raccolto grande adesione, partecipazione e solidarietà trasversale. Lo scorso giovedì per le vie del centro di Jesi oltre mille persone hanno sfilato e manifestato insieme ai dipendenti Caterpillar. I rappresentanti sindacali hanno espresso soddisfazione per il sostegno bipartisan ricevuto delle Istituzioni tanto a livello locale, quanto a livello nazionale, ma chiedono adesso maggiori garanzie ed interventi immediati, a partire da una legge che possa tutelare dalla delocalizzazione e non permettere ad una multinazionale di chiudere uno stabilimento senza ragioni apparenti, ma solo per rispondere a logiche di profitto basate esclusivamente sul risparmio sui lavoratori, come nel caso della Caterpillar di Jesi, azienda d’eccellenza, in piena salute e con le linee di produzione che marciavano a pieno regime.

Pierpaolo Mascia