JESI – Il maltempo dei giorni e delle settimane scorse non ha solo creato disagi, ma ha anche arrecato gravi danni a diverse strutture del territorio. Tra questi, il rifugio per animali “Noi, randagi della Vallesina” rimasto seriamente danneggiato. Proprio prima del periodo natalizio, i volontari che curano il centro e si prendono cura dei suoi piccoli ospiti, avevano organizzato una vendita di panettoni artigianali per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di prodotti per gli animali.

Adesso però si è creata una nuova emergenza, dal momento che vento e pioggie hanno arrecato gravissimi danni al tetto. «Stiamo lavorando da giorni per cercare di rimediare ai dani subiti.è difficle per noi far fronte alle tante emergenze quotidiane, abbiamo urgente bisogno dell’aiuto di qualcuno di buon cuore» si legge nei profili social del rifugio.

I volontari proseguono dicendo che avrebbero necessità di far sistemare il tetto, che non è più in grado di isolare completamente dalla pioggia, ma anche quella di raccogliere i materiali necessari alla costruzione di un recinto esterno, in cui poter far scorrazzare liberamente gli animali una volta sterilizzati.

I volontari del rifugio per gli animali “Noi, randagi della Vallesina” lanciano pertanto l’appello a tutti gli amanti degli animali, con la speranza di raccogliere abbastanza aiuti per permettere al centro che accoglie, custodisce e cura gli amici a quattro zampe senza casa, di proseguire con la sua azione.

Pierpaolo Mascia