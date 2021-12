Nuova Rsa: si stanno cercando partner per la realizzazione

CIVITANOVA – Vertice speciale convocato alla vigilia di Natale dal prefetto di Macerata Flavio Ferdani che ha visto la partecipazione delle massime autorità della Questura di Macerata e dei sindaci rispettivamente di Civitanova e Macerata Fabrizio Ciarapica e Sandro Parcaroli.

Al centro del vertice le nuove disposizioni varate dal Governo per far fronte alla nuova ondata pandemica che sta interessando molto da vicino il nostro territorio.

Una situazione di allerta messa perfettamente in luce dai dati elaborati dall’osservatorio epidemiologico regionale che ha evidenziato nel periodo di riferimento 15 novembre/23 dicembre “un incremento significativo dei casi positivi Covid-19 in tutte le provincie Marchigiane, con particolare attenzione a Macerata, Ancona e Fermo” come si legge sul rapporto. L’incremento del numero dei positivi inficia, evidenzia sempre il rapporto, sul numero delle ospedalizzazioni in tutti i livelli di cura (terapia intensiva, semi-intensiva e reparti non intensivi). Particolarmente elevato il numero degli ospedalizzati in reparti non intensivi che salgono a 142 tra i giorni 20-23, dato molto elevato se paragonato a quello del periodo 15/22 novembre con appena 43 ricoverati.

Il rapporto evidenzia come i due parametri fondamentali per stabilire il livello di rischio/crisi cioè il numero dei ricoveri ospedalieri e i nuovi casi positivi ogni 100.000 abitanti destino notevole preoccupazione. Il primo ha superato ampiamente il livello soglia del 10%, mentre la curva dei nuovi contagi evidenzia un netto rialzo raggiungendo i 315 casi/100.000 ab.

Per queste ragioni il Sindaco di Civitanova con un comunicato ha lanciato un accorato appello ai cittadini affinchè in questi giorni di festa prestino la massima attenzione: «è mio dovere richiamare tutti i cittadini alla prudenza e a un ulteriore senso di responsabilità in questi giorni di feste che rischiano di far collassare le nostre strutture ospedaliere, ha scritto il primo cittadino, proprio nella giornata di oggi la dottoressa Daniela Corsi, direttrice della terapia intensiva Covid del nostro ospedale, mi ha comunicato che a causa delle numerose e gravi ospedalizzazioni il nostro reparto di Medicina di urgenza è stato riconvertito interamente in reparto Covid. Una notizia drammatica , ha continuato il Sindaco, per la nostra città e non solo, che deve far riflettere tutti al fine di evitare di peggiorare una situazione già ampiamente compromessa».

A questo proposito il sindaco ha invitato tutti a procedere con la terza vaccinazione e a rispettare in maniera molto rigorosa tutte le norme comportamentali sia quelle individuali che collettive.