Omicidio Fulvio Declerch: accusato il vicino di casa

E’ omicidio su Fulvio Declerch, il 53enne trovato morto a Popoli. L’autopsia ha rilevato un’ estrema violenza sul cadavere. Accusato il vicino Alessandro Chiarieri.

POPOLI – L’autopsia ha riscontrato che si tratta di omicidio per Fulvio Declerch. Un volto sfigurato, un orecchio amputato e fendenti violenti sulla schiena e sul torace. Il corpo del 53enne, trovato vicino al fiume Decontra, la mattina del 25 novembre, notato da un passante che ha dato l’allarme.

Secondo la ricostruzione, la sera del 24 novembre c’è stata una lite tra la vittima e il vicino di casa Alessandro Chiarieri 29enne, ritenuto dagli inquirenti il colpevole del delitto. Una prima discussione tra la vittima e il suo assassino, era nata per la mancata offerta di una bottiglia di vino in frigo, mentre la lite è scoppiata per una vecchia vicenda che pende in Tribunale. Una lite che non è finita subito poichè Chiarieri ha raggiunto il suo vicino armato di un grosso coltello. Nella notte, l’assassino è entrato nell’abitazione di Declerch, rompendo il vetro di una finestra. Chiarelli con decine di colpi ha assasnato ripetutamente la vittima.

Dalla testimonianza raccolta da una vicina, intorno le ore 02:30, la signora ha sentito strani e forti rumori. Un orario che coincide con le immagini dell’uomo riprese da una videocamera mentre spinge una carriola, probabilmente con il corpo della vittima. L’autopsia effettuata ieri mattina dal medico legale Cristian D’Ovidio, parla di coltellate alla schiena, ferite da scannamento.

Secondo il medico D’Ovidio, il colpo fatale è stato quello al torace, che ha poi portato lo shock emorragico. La vittima Fulvio Declerch, oltre alle coltellate ha riportato tagli sul viso, il lobo dell’orecchio destro tagliato e il sinistro semiamputato. Un’estrema violenza scaturita con crudeltà dall’assassino.

Nella misura cautelare in carcere, il gip scrive : «deve ritenersi altamente probabile che l’indagato ricada nel delitto di omicidio doloso pluriaggravato, sia per la sua personalità sia per le condizioni “esterne”. Si tratta di un soggetto privo di qualsiasi lecita occupazione, che trascorre le sue giornate oziando e bevendo alcolici. Con la logica conseguenza che, quasi quotidianamente, egli avrebbe occasioni, momenti, spunti ed opportunità per aggredire, armato e con non comune violenza, le persone che lo frequentano».