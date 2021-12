Proposta di Piano d’Ambito della Provincia Ancona

ANCONA «È necessario fare il punto sul piano d’Ambito e sull’iter che lo caratterizza sia da un punto di vista politico che tecnico. La politica ha fatto sintesi attorno a un piano che sta procedendo sui binari dettati dalla norma e tornerà a vedere protagonisti i sindaci convocati per l’Assemblea dell’ATA». Così, Andrea Storoni, Vice Presidente della Provincia di Ancona e Presidente Ata.

«L’iniziativa pianificatoria, le linee che la guidano e disciplinano la discussione – prosegue Storoni – come sempre, sono state e sono in mano all’Assemblea dei Sindaci, che da lungo tempo discutono. In questo lungo periodo non ci sono state posizioni univoche e questo è normale in un confronto, come lo è promuovere una sintesi che raccolga le posizioni e le considerazioni in cui la maggior parte dei contenuti ci si ritrovino. Le votazioni hanno quindi prodotto – sottolinea – un piano che, come previsto dalla norma, è stato sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Dal 09.11.2021, raccolte le osservazioni, decorrono i termini per l’espressione del Parere motivato di Vas da parte degli uffici competenti per materia della Provincia di Ancona.

I contributi pervenuti servono per definire il Piano d’Ambito di gestione dei rifiuti e non per bocciarlo. I Sindaci e gli Amministratori sanno bene che, come ad esempio per le varianti al piano regolatore, procedure più frequentate e consuete di questa, ci sia naturalmente un rapporto dialogico tra Enti e che questo serva a rendere efficace una scelta politica.

In relazione alla proposta di Piano presentata dall’ATA si precisa che il procedimento di VAS di competenza della Provincia di Ancona è tuttora in corso. La proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale, è stata pubblicata a far data dal 09.09.2021 per 60 giorni, come previsto dalla normativa in materia di VAS. Nel corso della pubblicazione sono pervenute alcune osservazioni, tra le quali quelle della Regione Marche P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, inviate anche ai fini della verifica di conformità della proposta di piano d’ambito rispetto al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), le quali evidenziano alcune criticità, che richiederanno specifiche valutazioni e decisioni dell’ATA. La scadenza dei termini per l’espressione del Parere motivato di Vas, atto conclusivo del procedimento di competenza provinciale, è per legge prevista per il 07.02.2022.

Quindi – conclude – nessuna bocciatura tecnica da parte di nessun Ente. La politica ha fatto sintesi attorno a un piano che sta procedendo sui binari dettati dalla norma e tornerà a vedere protagonisti i sindaci convocati per l’Assemblea dell’ATA del 10 dicembre per confrontarsi sulle osservazioni pervenute nel corso del procedimento di consultazione pubblica per la valutazione ambientale strategica (VAS)».

