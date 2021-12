Rider irregolari, multata per mezzo milione di euro una ditta di food delivery

CHIETI – Dopo mesi d’indagini, osservazioni, riscontri e raccolta di dati, gli uomini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Chieti, hanno portato alla luce che più di centro rider impiegati da una ditta di food delivery erano irregolari. Pertanto, la compagnia in questione è stata multata per mezzo milione di euro.

106 lavoratori con contratto a chiamata, nonostante fossero impiegati quotidianamente. Il tutto per risparmiare sui costi del lavoro, dal momento che i fattorini erano retribuiti tra i 2 e i 5 euro all’ora, mentre il contratto collettivo nazionale di riferimento prevede 10 euro l’ora.

I rider oltretutto, quasi tutti giovanissimi, non godevano di ferie, riposi e spesso non lavoravano in condizione di sicurezza. Le tempistiche per effettuare le consegne erano molto risicate e non tenevano in considerazioni condizioni climatiche o del traffico: bisognava fare in fretta per non incappare in decurtazioni. Questo ha spesso esposto i fattorini, che usavano mezzi di loro proprietà e non forniti dall’azienda, a condizioni di pericolo.

La società di food delivery che teneva i rider irregolari è stata pertanto raggiunta da sanzioni superiori ai 500 mila euro, mentre l’Inps sta procedendo al calcolo della consistente evasione contributiva.