San Benedetto del Tronto: scooter contro auto, soccorso 46enne in eliambulanza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La notte scorsa, alle ore 22.30, la Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto ha ricevuto una chiamata di soccorso da una nave da crociera italiana. L’unità si trovava infatti al largo del mare Adriatico centrale quando ha richiesto l’evacuazione medica di una lavoratrice filippina di circa trenta anni che aveva riportato una grave ferita al volto. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il 118, all’uopo interessato, ha inviato in porto un’autoambulanza dotata di operatori medici. Imbarcati i sanitari a bordo, la motovedetta CP843 si è diretta alla massima velocità verso la nave che nel frattempo si era avvicinata a circa dieci chilometri dalla costa per velocizzare le operazioni di trasbordo. Nonostante il moto ondoso abbia reso non facile l’operazione di evacuazione medica, il personale militare della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto intervenuto, grazie alla propria professionalità e tempestività, è riuscito nel breve volgere di un’ora a portare a termine la missione, impedendo l’aggravarsi delle condizioni della giovane e assicurandola alle cure dell’ambulanza del 118. Dopo le prime visite, la ragazza è stata trasportata al locale nosocomio per essere sottoposta ad accertamenti diagnostici più approfonditi.