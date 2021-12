San Benedetto, Grottammare, Monteprandone, Martinsicuro e Roseto: perquisite 25 per spaccio di droga

ASCOLI PICENO- Il Santa Claus Bus arriva ad Ascoli Piceno. Lunedì 20 e venerdì 24 dicembre, in Piazza del Popolo, Babbo Natale accoglierà i bambini all’interno di un mezzo completamente addobbato e allestito come fosse una casa-mobile, con tanto di trono e piccoli folletti che regaleranno caramelle e dolciumi ai più piccoli. Dalle ore 11 alle ore 19, tutti i bambini avranno l’opportunità di salire sul bus e conoscere Santa Claus, al quale potranno consegnare le letterine di Natale. Nel rispetto delle norme anti-Covid, l’ingresso al Santa Claus Bus sarà permesso a un solo bambino alla volta, accompagnato dal proprio genitore. “Sarà un bel momento per i più piccoli per conoscere Babbo Natale e per immergersi nell’atmosfera delle feste” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Il Santa Claus Bus arricchisce l’offerta degli appuntamenti natalizi organizzati dalla nostra Amministrazione: dopo lo stop causato dalla pandemia, vogliamo vedere le nostre piazze tornare ad animarsi, nella cornice di un centro storico reso ancor più suggestivo dalle luminarie natalizie”. Soddisfatta anche l’assessore agli eventi Monia Vallesi: “Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid, abbiamo fortemente voluto salvaguardare quelle iniziative rivolte ai più piccoli. Nella due giorni con il Santa Claus Bus, saranno coinvolte anche le scuole del territorio: in questo modo ogni bambino potrà conoscere Babbo Natale e consegnare la propria letterina natalizia”.

L’Amministrazione Comunale ricorda inoltre che, fino al 9 gennaio, in Piazza Arrigo sarà presente il Villaggio di Natale. Questo resterà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20, con il mercatino, buon cibo e bevande, oltre naturalmente alla pista di pattinaggio. Dopo l’inaugurazione nel giorno dell’Immacolata, il programma del Villaggio prevede musica dal vivo con artisti di strada il 19 dicembre, in occasione della fiera. Gli artisti saranno presenti anche il 25 e il 30 dicembre, mentre il 6 gennaio, in Piazza del Popolo, avverrà la consegna dei doni per i bambini in occasione dell’Epifania.