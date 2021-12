Il “Calendario Abruzzese 2022”, realizzato da “L’Abruzzese Fuori Sede”, propone tantissime novità: contest culinari, fotografici e sulle curiosità del territorio, sconti e codici promozionali, aneddoti, personaggi celebri, modi di dire e proverbi regionali. Ed ovviamente il dialetto e tutto il buon umore di queste terre.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra “L’Abruzzese Fuori Sede” e “100% Abruzzese” per la creazione del “Calendario Abruzzese 2022”, un oggetto unico nel suo genere, il prodotto abruzzese dell’anno. Il regalo perfetto non solo per gli abruzzesi, ma anche per i tanti che pur vivendo altrove, amano questa regione.

Dopo il successo dello scorso anno, il “Calendario Abruzzese 2022” conferma il suo format, arricchendolo con tantissime novità. Nell’edizione 2022 infatti, oltre agli aneddoti, ai personaggi celebri, ai modi di dire e ai proverbi tipici abruzzesi, ci sarà anche tanto spazio per fotografie, ricette e curiosità. Contest per testare quanto è vasta la propria conoscenza sulle usanze, sui costumi e sulle peculiarità dell’Abruzzo, ma anche per dimostrare il proprio valore ai fornelli nel preparare i manicaretti tipici della regione, o per far vedere quanto si è bravi ad immortalare il miglior scorcio abruzzese.

“L’Abruzzese Fuori Sede”, altresì noto come Gino Bucci, non ha praticamente bisogno di presentazioni, essendo diventato una vera e propria star del web, conosciuta anche fuori dai confini regionali. Vero e proprio influencer, nel 2019 è stato indicato come terzo personaggio più influente della Regione. Raccontando i pregi dell’Abruzzo con allegria e con una nota umoristica, ma anche in grado di toccare temi sensibili, ha radunato una community molto vasta ed affezionata che non si perde nemmeno un post.

“100% Abruzzese” invece è maggiormente orientata verso l’umorismo leggero, ma anche alla valorizzazione delle ricette e delle tipicità regionali. Tramite le proprie pagine social ed il proprio sito diffonde curiosità e buonumore con spensieratezza ed allegria.

Il “Calendario Abruzzese 2022” nasce dall’unione degli sforzi di queste due piattaforme, virtuali nella forma, concretamente abruzzesi nella sostanza. Se “L’Abruzzese Fuori Sede” è l’autore delle curiosità, degli aneddoti e di tutto ciò che si troverà tra le pagine del calendario, i ragazzi di “100% Abruzzese” hanno curato la veste grafica e quella tecnica, oltre ad aver studiato i contest che verranno proposti al pubblico.

Dopo il periodo di prevendita, sono partite le spedizioni delle prime copie proposte in anteprima e già terminate. Adesso il “Calendario Abruzzese 2022” è finalmente disponibile ed è possibile acquistarlo sul sito ufficiale di 100% Abruzzese.

Di seguito il testo integrale del simpatico post con cui L’Abruzzese fuori Sede ha presentato il “Calendario abruzzese 2022”:

L’unico “autore” al mondo che pubblicizza una sua “opera” una volta all’anno: so’ ije, record, mi sia dato atto! Dice: “Diamo atto”. Stapposte.

Ed ecco dunque il ritorno epocale del “Calendario Abruzzese 2022” ideato, progettato graficamente, pagato pure da 100% Abruzzese; io ho scritto tutto ciò che c’è scritto dentro. Mesi e mesi di ricerche e lavoro, poi dicono che sono straccapiazza. L’anno scorso era 2021, quest’anno finanche 2022.La base è sempre quella: calendario da sfogliare – non strappare sennò mi offendo – e tenere a imperitura memoria agricola. Ogni giorno dieci righe su un personaggio o un evento abruzzese; ogni giorno un proverbio di campagna. Mi si chiede di pubblicizzare il mio lavoro, ma non mi si chieda mai di millantare cose: parliamo dunque delle novità rispetto allo scorso anno.

Il post con cui l’Abruzzese Fuori Sede ha presentato il “Calendario Abruzzese 2022”

Del tipo, dice: “Ginetto io ho quello dell’anno scorso, roba pure di 20 euro, cosa cambia oltre alle date in questo nuovo?” Cambiano una ventina di giorni, signò, proprio storie nuove. Sono stati corretti diversi refusi (tipo la data di nascita di Donatella Di Pietrantonio che giustamente si era simpaticamente risentita) e sono state aggiunte sei cartoline raffiguranti l’Abruzzo (strappabili, queste sì, e spedibili).Inoltre dice che mo è più paccuto e resistente, poi comunque cambiano proprio i giorni, sennò n’ardà li cunde con l’anno nuovo. Vedi tu.

È un regalino o un ricordino carino, al di là di tutto, ci sono storie interessanti ed è fatto a modino: l’anno scorso, almeno, nessuno si è lamentato. Allego link per accattamento: https://www.100per100.shop/…/calendario-100-abruzzese…/

Per eventuali lamentele sul prezzo, la spedizione e tutte cose, rivolgersi solo e soltanto a “100% abruzzese”: è il loro lavoro, vi sapranno aiutare. Per il resto, questo è.

#lucalendarije