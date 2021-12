Tennis – Il martinsicurese Niccolò Marini è nuovamente campione regionale d’Abruzzo under 10

TERAMO – E’ in corso la giornata dedicata alle vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni che, di fatto, inaugura l’hub allestito nella sala convegni al secondo lotto del Mazzini.

Sono circa 250 i piccoli prenotati che saranno vaccinati nel corso della giornata, che si concluderà alle 19. In occasione delle festività natalizie l’hub pediatrico è stato addobbato, per rendere più piacevole la vaccinazione per i bambini. Babbo Natale, “arrivato” al Mazzini grazie alla disponibilità della ditta Dussmann che ha in appalto il servizio di pulizia, ha consegnato giocattoli offerti dalla Lisciani Giochi. Inoltre vengono proiettati cartoni animati e filmati dello Zecchino d’oro, mentre i clown dell’associazione Zupirù hanno allietato l’attesa dei piccoli per tutta la mattinata. Ogni bambino subito dopo la vaccinazione ha ricevuto anche un “attestato di coraggio” con il suo nome. “Ringrazio i volontari e le imprese che hanno collaborato all’iniziativa, oltre ovviamente al nostro personale: nei fatti hanno aiutato a far partire la campagna vaccinale per i più piccoli, ed è cosa non da poco. E’ importante vaccinare i bambini per metterli al riparo dai pericoli che porta con se questa insidiosa malattia: purtroppo sperimentiamo con mano, ogni giorno, che i bambini non sono affatto immuni”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia, “mi auguro dunque che i genitori non indugino e facciamo vaccinare i loro figli, anche in vista del picco di contagi previsto a gennaio”. I bambini si possono vaccinare, secondo un calendario prestabilito, nei Sisp e nei distretti di Teramo, silvi, Roseto, Atri, Nereto, Giulianova, Tortoreto e all’Usped di Notaresco e anche all’hub vaccinale pediatrico del Mazzini, che sarà aperto dal 27 dicembre tutti i giorni, tranne domenica e festivi, dalle 14 alle 19.

Intanto, come da disposizioni nazionali, dal 27 alle 10 saranno aperte le prenotazioni per l’inoculazione della terza dose ai giovani fra i 12 e i 18 anni, buona parte dei quali si sono vaccinati ad agosto, per cui i cinque mesi dalla seconda dose scadranno a gennaio. La Asl di Teramo sta organizzando anche questa nuova fase della campagna vaccinale.