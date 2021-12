Per un allarme bomba, ieri mattina le aule sono state lasciate in fretta da gli studenti, insegnanti e tutto personale scolastico del liceo statale Milli.

TERAMO – E’ accaduto Venerdì 3 Dicembre, è stato segnalato un nuovo allarme bomba all’interno del liceo statale Milli di Teramo. La scuola delle superiori, sita in via Carducci, a Teramo, raccoglie studenti dei licei linguistico, linguistico Cambridge international IGCSE, Scienze Umane e Economico-Sociale. Una telefonata di voce maschile, ha fatto scatatre il panico, dando l’allarme per la presenza di un ordigno esplosivo al terzo piano dell’istituto scolastico.

Sul posto, sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco , la polizia di stato, carabinieri e personale sanitario del 118. Per l’eventuale sicurezza, i vigili del Fuoco, sono intervenuti isolando tutta la zona, facendo evacuare gli studenti, che sono stati poi diretti nel punto di raccolta del parco dei Tigli. Oltre a far evacuare tutti compreso il personale dell’istituto, hanno in seguito, limitato l’area interessata con del nastro catarifrangente. Gli operatori di polizia e i vigili del fuoco sono stati al lavoro per cercare di trovare l’ordigno nascosto senza trovare nulla.

Anche pochi giorni fa, un episodio simile per un allarme bomba è accaduto al liceo scientifico D’Ascanio di Teramo. Nello stesso modo gli studenti e il personale del liceo, sono stati costretti a evacuare sia l’edificio in via Sturzo sia quello dell’ex Comi in viale Bovio. Tale segnalazione allarmante sulla presenza di un ordigno si è poi rivelata falsa come quella appena accaduta.