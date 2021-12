Uccide sua moglie a coltellate: arrestato il marito 80enne

Dopo provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, e Calabria, anche le Marche passano alla zona gialla dal prossimo lunedì 20 dicembre. Quasi scontato che la stessa sorte toccherà a Liguria e Veneto. Obbligo di mascherina all’aperto e regole sul distanziamento rafforzate, ma nessun coprifuoco e libertà di spostamento.

ANCONA – La notizia, che era già trapelata e aveva cominciato a circolare in seguito alla diffusione dei dati sul contagio, è stata confermata dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli: le Marche passano in zona gialla, a partire dal prossimo lunedì 20 dicembre. Il Governatore segue la scia di Giovanni Toti che aveva già reso noto un provvedimento analogo per la Liguria. A breve dovrebbero arrivare la conferma anche da Luca Zaia, per quanto riguarda il Veneto.

«Questo passaggio – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – in base all’andamento dell’incremento dei ricoveri in area medica, era previsto per lunedì 27 ma nelle giornate di mercoledì e di ieri si è registrata una forte accelerazione dell’incidenza, superando il fatidico 15% che ci consentiva di restare in zona bianca. In due giorni abbiamo registrato un incremento superiore a quello di una settimana intera».

«Ricordo a tutti i cittadini – scrive ancora Acquaroli – che con la normativa attuale nella zona gialla è obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche all’aperto, non ci sono limiti agli spostamenti e non c’è il coprifuoco. Raccomando a tutti di prestare sempre la massima attenzione – conclude – e di rispettare le regole di distanziamento e corretta igiene delle mani, soprattutto in questa fase di aumento dei contagi».