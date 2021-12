Giulianova, V “Premio Ester Pasqualoni”. Pubblicato il bando del concorso. Coinvolte le scuole Medie italiane sul tema della violenza di genere

GIULIANOVA – Giunto alla sua quinta edizione, torna anche quest’anno il “Premio letterario Ester Pasqualoni”. Obiettivo dell’ iniziativa, promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità, è combattere la violenza di genere, un male sociale dilagante che richiede interventi di largo respiro, capaci di incidere sul sentire comune, sui comportamenti consolidati e sugli stereotipi diffusi. Il premio è dedicato alla dottoressa Ester Pasqualoni, uccisa da uno stalker il 21 giugno 2017 nel parcheggio dell’Ospedale di Sant’Omero, dottoressa amatissima dai suoi collaboratori e pazienti per l’impegno e l’amore dimostrati quotidianamente nella sua attività di oncologa. L’iniziativa si rivolge agli studenti delle Scuole Medie, quest’anno non solo abruzzesi. L’intento è infatti di favorire tra gli studenti di tutt’Italia il senso di un’ affettività serena e di una relazionalità equilibrata. Il tema di questa quinta edizione, “Ho sognato”, invita gli alunni a riflettere sui temi della violenza di genere e del femminicidio attraverso elaborati artistici. In un anno ancora segnato dal Covid-19, il premio in memoria di Ester Pasqualoni vuole tingersi di speranza e stimolare gli studenti a lavorare, in questo senso, sul tema dell’ “Idillio d’amore”. Il bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, prevede che gli elaborati vadano presentati entro il 4 Aprile 2022. Le schede di adesione vanno invece inoltrate per via telematica entro il prossimo 15 Febbraio. La premiazione si svolgerà nel mese di maggio 2022 nel corso di una manifestazione che si terrà al Kursaal e che prevede anche una tavola rotonda alla quale parteciperanno esponenti del mondo scolastico, cariche istituzionali regionali e nazionali, la giuria del Premio, la commissione Pari Opportunità. “Invitiamo gli studenti a partecipare – dice il Vicesindaco Lidia Albani, assessore alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità- Ricordare in questo modo la dottoressa Pasqualoni significa onorarne la memoria e dare ai ragazzi una bella opportunità di riflessione e di crescita”. “Non solo il 25 Novembre – sottolinea la Presidente della Commissione comunale alle Pari Opportunità Marilena Andreani – La Giornata contro la violenza sulle donne è per noi un evento lungo 365 giorni. Il premio amplifica in qualche modo il senso delle iniziative precedenti, perchè rinnova il tributo a una grande donna e, nello stesso tempo, contribuisce a creare nei giovani una solida cultura del rispetto e della sana affettività”.