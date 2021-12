Il Superbonus 110% sarà prorogato fino al 2025 nelle aree colpite dal terremoto. Si apre uno scenario positivo per la ricostruzione del Centro Italia.

L’ AQUILA – Il superbonus 110% sarà prorogato fino al 2025 nelle aree colpite dal terremoto. Giovanni Legnini, il Commissario alla Ricostruzione post sisma 2016, commenta l’approvazione in Commissione nel Senato. «Anche a nome di tutti i cittadini colpiti voglio ringraziare il Governo, il Parlamento, e i membri della Commissione Bilancio. Il Superbonus 110% per le abitazioni inagibili dopo il sisma, permetterà una ricostruzione rapida e sicura. Nella stessa Legge di Bilancio per il 2022 – ha ricordato Legnini – è previsto un finanziamento della ricostruzione per 6 miliardi. L’esenzione Irpef ed Imu delle abitazioni inagibili che continueranno a godere delle agevolazioni anche sulle utenze. Grazie all’impegno della politica nei confronti dei cittadini colpiti dalla tragedia».

Sottolinea ancora il commissario Giovanni Legnini: «sono passati cinque anni dal terremoto, la ricostruzione di 40 mila edifici è ancora davanti a noi e non possiamo permetterci di perdere tempo. Oggi ci sono tutte le condizioni per accelerare la ricostruzione delle abitazioni distrutte, grazie alla possibilità del Superbonus al 110% . Spetta ora ai cittadini, alle imprese, darsi da fare per cogliere questa opportunità e procedere nei progetti di ricostruzione dovunque sia possibile. Così come spetta alle Regioni e ai Sindaci il compito di superare al più presto i residui ostacoli che, in alcuni comuni, ancora impediscono la presentazione delle pratiche».

«Sono certo – conclude il commissario Legnini – che il Governo ed il Parlamento troveranno la sede opportuna per garantire il mantenimento delle altre misure legate allo stato di emergenza. A cominciare dalla sospensione dei mutui per cittadini e imprese, come il mancato gettito della Tari, che non hanno trovato spazio nella Legge di Bilancio».