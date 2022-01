Anoressia e bulimia, una piattaforma per salvare migliaia di giovani

Una nuova piattaforma per individuare tutti i 91 centri di cura presenti in Italia per la cura dei DCA (Disturbi alimentari del comportamento).

Si tratta del primo censimento in Italia dei servizi ambulatoriali, residenziali e semi-residenziali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e che dal 2022 coinvolgerà anche le strutture del privato accreditato. Il risultato è stato raggiunto grazie al progetto MA.NU.AL del Ministero della Salute con la collaborazione del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità.

Proprio l’ISS ha infatti messo a punto il portale in cui ogni cittadino potrà verificare il centro di cura a lui più vicino, con le informazioni relative agli specialisti coinvolti nel contrasto ai disturbi alimentari del comportamento.

Un impegno che il Ministero della Salute ha dovuto prendersi considerati i dati del periodo pandemico, con una severa recrudescenza del numero dei casi. A soffrire di disturbi alimentari sono principalmente le ragazze (90%) dei casi e in generale i più giovani (59% dei pazienti hanno tra i 13 e i 25 anni), ma ci sono anche bambini con meno di 12 anni (6%). Le diagnosi più frequenti riguardano l’anoressia nervosa, rappresentata nel 42,3% dei casi, la bulimia nervosa nel 18,2% e il disturbo di binge eating nel 14,6%.

Disturbi complessi di questi tipo richiedono equipe multidisciplinari. Nei 91 centri mappati dall’ISS al 31 dicembre 2021 sono 963 i professionisti che lavorano nei centri. Si tratta soprattutto di psicologi (24%), psichiatri o neuropsichiatri infantili (17%), infermieri (14%) e dietisti (11%). Sono inoltre presenti gli educatori professionali (8%), i medici di area internistica e pediatri (5%), i medici specialisti in nutrizione clinica e scienza dell’alimentazione (5%), i tecnici della riabilitazione psichiatrica (3%), gli assistenti sociali (2%) ed infine i fisioterapisti (1%) e gli operatori della riabilitazione motoria (1%).

Sotto il profilo terapeutico i percorsi offerti all’utenza vedono l’integrazione di diverse tipologie di intervento: psicoterapeutici (100%), psicoeducativi (99%), nutrizionali (99%), farmacoterapico (99%), di monitoraggio della condizione psichico-fisico-nutrizionale (99%) e di abilitazione o riabilitazione fisica e sociale (62%).

Nelle Marche, alla data attuale, sono due i centri del SSN mappati: si tratta dell’UOSD Centro per i disturbi del comportamento alimentare sito in via Dante Zeppilli a Fermo, e di quello situato in Strada Novilara a Pesaro.