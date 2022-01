Ascoli Piceno: 56enne aggredito nel parcheggio, si indaga

CIVITANOVA – Un parcheggio da 120 posti auto nell’ex Anconetani, sul molo cittadino e immediatamente a ridosso del centro città.

A darne l’annuncio è stata l’Amministrazione Comunale con un comunicato nella mattinata di oggi. L’opera andrebbe a riqualificare uno spazio di quasi 3 mila metri quadri, oggi in condizione di degrado e abbandono, attraverso la realizzazione di un ampio parcheggio auto da 120 posti complessivi.

Propedeutici alla realizzazione della nuova area parcheggi auto, sono gli interventi che l’Amministrazione Comunale ha disposto sulla zona attinenti a lavori di pulizia, recupero rifiuti e asfaltatura, collegamenti fognari ed elettrici. Al riguardo la Giunta Comunale, nella seduta del 31 dicembre scorso, ha approvato due delibere (n. 657 e n. 658) inerenti due progetti, il primo legato agli interventi nella zona operativa portuale antistante il “Club Vela Portocivitanova”, l’altro relativo ai lavori nella porzione di area pubblica compresa tra i cantieri CRAI e l’ex area Anconetani, per una spesa rispettivamente di € 100.000,00 e di € 103.000,00, finanziata con le risorse a disposizione del Comune:

«stiamo dando risposte concrete verso un problema concretamente sentito dai nostri cittadini, ha detto il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, il poter usufruire di una nuova area riservata alla sosta delle auto in zona portuale, a due passi dal Centro, costituisce un indubbio vantaggio per tutti. Per i nostri cittadini che avranno più facilità nel trovare posti auto e di frequentare le vie centrali, come per i clienti delle attività commerciali per la soddisfazione dei commercianti stessi, per i residenti che sono spesso costretti a parcheggiare lontano dalle loro abitazioni ed anche per i nostri turisti che, con una nuova area di sosta, saranno maggiormente spinti a venire e tornare a Civitanova. Iniziative come queste ha concluso il Primo Cittadino, non possono che avere un impatto positivo, dalla vivibilità, al commercio, passando per il flusso dei turisti fino al traffico urbano.